“Piccolo miracolo”, un film con Marco D’Amore e Greta Scarano

Sarà nelle sale cinematografiche dal 25 giugno 2026 il nuovo film di Guido Chiesa dal titolo “Piccolo miracolo“, con Marco D’Amore.

Il film è ispirato all’opera letteraria “La grazia del demolitore” di Fabio Bartolomei.



Piccolo miracolo – La trama

Davide Lancia, ricco quarantenne dai gusti raffinati e un debole per tutto ciò che è bello, deve la sua fortuna al fatto di essere figlio di uno dei più potenti e spregiudicati costruttori romani.

Il padre, per spronarlo, gli offre l’occasione per dimostrare finalmente di poter essere il degno erede del suo impero: dovrà demolire una palazzina malandata e realizzare al suo posto un edificio di lusso.

Un affare al quale Davide non può rinunciare.

Nella palazzina però vive ancora una inquilina che non intende lasciare il suo appartamento: Ursula, una donna cieca, bella, determinata e battagliera.

L’incontro con Ursula scompaginerà i piani di Davide e gli permetterà di aprirsi a un nuovo modo di vedere le cose.

Scheda film

Titolo: Piccolo miracolo

Regia: Guido Chiesa

Cast: Marco D’Amore, Greta Scarano, Giorgio Colangeli, Mariangela D’Abbraccio, Laura Adriani, Pierluigi Gigante, Gian Marco Tognazzi, Francesca Antonelli

Durata: 108 minuti

Genere: Drammatico

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 25 giugno 2026

Trailer