“Passione Disegno. Da Leonardo da Vinci a Keith Haring”, mostra a Milano

Al Castello Sforzesco di Milano, nelle Salette della Grafica, dal 26 giugno al 27 settembre 2026 è allestita la mostra “Passione Disegno. Da Leonardo da Vinci a Keith Haring”, a cura di Alessia Alberti, Simona Maniello, Francesca Mariano.
L’esposizione, che presenta una selezione di oltre sessanta opere provenienti dalle collezioni del Gabinetto dei Disegni, offre l’occasione di scoprire uno dei più importanti patrimoni civici italiani di opere su carta, attraverso un percorso che attraversa cinque secoli di storia del disegno.
Il Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco conserva oggi oltre trentamila opere, dal Quattrocento al Novecento, testimoniando l’evoluzione del disegno come strumento di studio, progettazione, sperimentazione e autonoma espressione artistica.
La mostra riunisce fogli celebri e opere raramente esposte, firmati da maestri italiani e stranieri, tra i quali Leonardo da Vinci, Giovanni Battista Tiepolo, Andrea Appiani, Gaetano Previati, Umberto Boccioni, Keith Haring.
Il percorso espositivo restituisce la varietà delle funzioni del disegno, dal foglio preparatorio al progetto, fino all’opera concepita come espressione artistica autonoma, raccontando la vitalità di un linguaggio che continua ancora oggi a rinnovarsi.
La mostra nasce dagli studi sviluppati in occasione della pubblicazione della guida “I grandi nuclei collezionistici del Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco”.
Il progetto grafico della mostra è stato sviluppato in collaborazione con la Civica Scuola Arte & Messaggio.
In parallelo alla mostra, SUPER – Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco proporrà un ciclo di workshop dedicati al disegno condotti dai docenti della scuola.