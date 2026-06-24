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“Lucia di Lammermoor” al Teatro alla Scala

Redazione
di Redazione
Rosa Feola nell'opera "Adriana Lecouvreur" - Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala
Rosa Feola nell’opera “Adriana Lecouvreur” – Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano dal 26 giugno al 17 luglio 2026 va in scena, per sette rappresentazioni, l’opera di Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor“, dramma tragico in tre atti su libretto di Salvatore Cammarano.

Sul podio il Maestro Speranza Scappucci.
La regia, le scene e i costumi sono di Yannis Kokkos, le luci di Vinicio Cheli, video di Eric Duranteau.
Drammaturgia Anne Blancard.

Lucia di Lammermoor – Personaggi e interpreti

Miss Lucia: Rosa Feola;
Sir Edgardo di Ravenswood: Piero Pretti;
Lord Enrico Ashton: Boris Pinkhasovich;
Lord Arturo Bucklaw: Leonardo Cortellazzi;
Raimondo Bidebent: Michele Pertusi;
Alisa: Hyeonsol Park;
Normanno: Paolo Antognetti.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.
Maestro del Coro Alberto Malazzi.

Le date

Venerdì 26 giugno 2026 ore 20.00 – Abbonamento Prime Opera;
Martedì 30 giugno 2026 ore 20.00 – Turno M;
Venerdì 3 luglio 2026 ore20.00 – Turno N;
Lunedì 6 luglio 2026 ore 20.00 – Turno O;
Giovedì 9 luglio 2026 ore 20.00 – Fuori abbonamento;
Martedì 14 luglio 2026 ore 20.00 – Fuori abbonamento;
Venerdì 17 luglio 2026 ore 20.00 – Fuori abbonamento.

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