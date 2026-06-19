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“2 Hearts – Intreccio di destini”, la trama del film – Rai Movie

Redazione
di Redazione
2 Hearts - Intreccio di destini

Su Rai Movie venerdì 19 giugno 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Lance Hool dal titolo “2 Hearts – Intreccio di destini”.

2 Hearts – Intreccio di destini – La trama

Due coppie in epoche e luoghi diversi: Chris e Sam, giovani studenti travolti da un amore fresco e appassionato; Jorge e Leslie, coppia matura alle prese con la malattia e la volontà di resistere e guarire.

Quattro vite che si intrecciano in modo inaspettato, celebrando l’amore, il sacrificio e la generosità.

Nel cast Jacob Elordi, Radha Mitchell, Adan Canto, Tiera Skovbye, Steve Bacic.

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