“Alcesti” di Euripide – Teatro su Rai5

Rappresentata nel maggio 2026 al Teatro Greco di Siracusa, nell’ambito della 61ª stagione Teatrale dell’Istituto Nazionale Dramma Antico (Inda), la tragedia di Euripide “Alcesti” viene proposta su Rai5 domenica 21 giugno 2026 alle ore 15.55.

La regia è di Filippo Dini.

La traduzione è di Elena Fabbro.

Le musiche sono di Paolo Fresu, le scene di Gregorio Zurla, i costumi di Alessio Rosati, i movimenti di Alessio Maria Romano, disegno luci di Pasquale Mari.

La direzione dei cori è di Simonetta Cartia.

La regia televisiva è di Barbara Napolitano.

Alcesti – La trama

Alcesti è la moglie di Admeto, re di Fere in Tessaglia, presso il quale il dio Apollo è costretto a servire per espiare una colpa.

Quest’ultimo ha ottenuto dalle Moire che Admeto possa sfuggire alla morte se qualcuno si offra di morire al suo posto.

Ma nessuno vuole sacrificarsi per lui, solo la moglie Alcesti è disposta a dare la sua vita pur di salvare il marito.

Nonostante gli sforzi, Apollo non è in grado di sottrarla alla Morte.

Dopo la morte di Alcesti, a Fere giunge Eracle che chiede ospitalità ad Admeto, che lo accoglie nonostante il lutto…

Personaggi e interpreti

Apollo: Alessio Del Mastro;

Thanatos: Luigi Bignone;

Ancella: Sandra Toffolatti;

Alcesti: Deniz Ozdogan;

Admeto: Aldo Ottobrino;

Eumelo, figlio di Alcesti: Giorgio Signorelli, Riccardo Scalia;

Figlia di Alcesti: Maria Sole Gennuso;

Eracle: Denis Fasolo;

Ferete: Filippo Dini;

Servo: Bruno Ricci.

Coro – Accademia d’Arte del Dramma Antico