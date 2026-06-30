“Allacciate le cinture” – La trama – Rai5

“Allacciate le cinture” è il film diretto da Ferzan Ozpetek in onda su Rai5 martedì 30 giugno 2026 alle ore 21.20, con Kasia Smutniak e Francesco Arca.

Allacciate le cinture – La trama

Quella di Elena per Antonio è una passione improvvisa, travolgente e corrisposta. Ma Elena sta con Giorgio mentre Antonio è il nuovo ragazzo della sua migliore amica Silvia. L’attrazione tra Elena e Antonio esplode ugualmente, anche a scapito di scompigliare le vite di tutti, amici e parenti.

Sono trascorsi 13 anni, Elena è sposata con Antonio, ha due figli e nel frattempo insieme al suo migliore amico Fabio ha realizzato il suo sogno di aprire un locale di successo.

Le vite di tutti sembrano realizzate e le antiche turbolenze scomparse. Ma il nuovo equilibrio subisce una scossa…

Il cast

Nel cast Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scicchitano, Carolina Crescentini, Francesco Scianna, Elena Sofia Ricci, Carla Signoris, Paola Minaccioni, Giulia Michelini, Luisa Ranieri.