“Belle e Sebastien. Amici per sempre” – Italia 1

Su Italia 1 sabato 6 giugno 2026 in prima serata va in onda il film “Belle e Sebastien. Amici per sempre“, tratto dalla serie di racconti “Belle et Sébastien” di Cécile Aubry.

È il terzo film dedicato all’amicizia tra Sebastien e il cane Belle.

La regia del film è di Clovis Cornillac.

Belle e Sebastien. Amici per sempre – La trama

Sebastien è cresciuto, ha 12 anni, e con Belle sono ancora inseparabili, anzi la famiglia si è allargata con l’arrivo di tre splendidi cuccioli di cui Sebastien si prende cura con tanta buona volontà.

Durante il pranzo di nozze tra Pierre, suo padre, e Angelina, Sebastien scopre le intenzioni dei neo sposi di trasferirsi presto in Canada. Il ragazzo è amareggiato, non vuole lasciare il nonno che invece lo sprona a scoprire il mondo.

La situazione si complica con l’arrivo di un presunto proprietario di Belle che vuole portargliela via.

Il cast

Félix Bossuet: Sébastien;

Tchéky Karyo: Joseph;

Cornillac César: Clovis;

Thierry Neuvic: Pierre;

Margaux Chatelier: Angélina;

André Penvern: Urbain;

Anne Benoît: Madeleine;

Lilou Fogli: Lisa;

Naëlle Thomas: Marie;

Octave Bossuet: Hector;

Olivier Bouana: Maestra.

Il trailer