“Belle e Sebastien. Amici per sempre” – Italia 1

Su Italia 1 sabato 6 giugno 2026 in prima serata va in onda il film “Belle e Sebastien. Amici per sempre“, tratto dalla serie di racconti “Belle et Sébastien” di Cécile Aubry.
È il terzo film dedicato all’amicizia tra Sebastien e il cane Belle.
La regia del film è di Clovis Cornillac.
Belle e Sebastien. Amici per sempre – La trama
Sebastien è cresciuto, ha 12 anni, e con Belle sono ancora inseparabili, anzi la famiglia si è allargata con l’arrivo di tre splendidi cuccioli di cui Sebastien si prende cura con tanta buona volontà.
Durante il pranzo di nozze tra Pierre, suo padre, e Angelina, Sebastien scopre le intenzioni dei neo sposi di trasferirsi presto in Canada. Il ragazzo è amareggiato, non vuole lasciare il nonno che invece lo sprona a scoprire il mondo.
La situazione si complica con l’arrivo di un presunto proprietario di Belle che vuole portargliela via.
Il cast
Félix Bossuet: Sébastien;
Tchéky Karyo: Joseph;
Cornillac César: Clovis;
Thierry Neuvic: Pierre;
Margaux Chatelier: Angélina;
André Penvern: Urbain;
Anne Benoît: Madeleine;
Lilou Fogli: Lisa;
Naëlle Thomas: Marie;
Octave Bossuet: Hector;
Olivier Bouana: Maestra.