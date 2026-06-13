“Belle e Sebastien – Next Generation” – Italia 1 – Trama e cast

Su Italia 1 sabato 13 giugno 2026 in prima serata va in onda il film “Belle e Sebastien – Next Generation”, una reinterpretazione in chiave contemporanea della celebre opera di Cécile Aubry.

Un’avventura emozionante e coinvolgente che celebra il valore dell’amicizia, il coraggio e il profondo legame tra un ragazzo e il suo cane.

La regia del film è di Pierre Coré.

Belle e Sebastien – Next Generation – La trama

Sébastien ha dieci anni e trascorre le vacanze estive tra le montagne, ospite della nonna e della zia.

Abituato alla vita di città, fatica ad adattarsi ai ritmi della natura e ai lavori dell’alpeggio.

Ma tutto cambia quando incontra Belle, una grande cagna vittima dei maltrattamenti del suo padrone.

Determinato ad aiutarla, Sébastien stringe con lei un legame speciale e intraprende un’avventura che lo porterà a difendere la sua nuova amica e a vivere un’estate indimenticabile.

Il cast

Nel cast Robinson Mensah Rouanet, Michèle Laroque, Alice David, Caroline Anglade, Syrus Shahidi, Aurélien Recoing, Lou Lambrecht.