“Carmen”, l’opera di Bizet su Rai5

“Carmen”, l’opera di Georges Bizet, su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy tratto dalla novella omonima di Prosper Mérimée, viene proposta da Rai Cultura giovedì 11 giugno 2026 in prima serata su Rai5.
Lo spettacolo, andato in scena lo scorso 8 giugno al Teatro alla Scala di Milano, è realizzato in co-produzione con Royal Opera House, Covent Garden di Londra e Teatro Real di Madrid.
Sul podio il Maestro Myung-Whun Chung.
La regia è di Damiano Michieletto.
Le scene sono di Paolo Fantin, i costumi di Carla Teti, le luci di Alessandro Carletti.
Carmen è stata rappresentata la prima volta il 3 marzo 1875 a Parigi.
Carmen – Personaggi e interpreti
Don José: Vittorio Grigolo;
Escamillo: Giorgi Manoshvili;
Le Dancaïre: Pierre Doyen;
Le Remendado: Loïc Félix;
Morales: Simone Del Savio;
Zuniga: Xhieldo Hyseni;
Carmen: Clémentine Margaine;
Micaela: Natalia Tanasii;
Frasquita: Sarah Dufresne;
Mercedes: Marine Chagnon.
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.
Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala.