“Con il Cuore nel nome di Francesco” – Rai1 -Gli ospiti

Rai1 ripropone domenica 28 giugno 2026 alle ore 15.35 “Con il Cuore nel nome di Francesco”, evento tenutosi ad Assisi sul Sagrato della Basilica di San Francesco.

Giunto alla 24^ edizione, lo spettacolo benefico di solidarietà condotto da Carlo Conti è stato promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi, con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato.

Il programma ha inteso anche celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, rendendo viva la sua testimonianza e la sua parola che ancora è faro di pace e speranza in un mondo infiammato da conflitti.

Si sono esibiti a sostegno della raccolta fondi: Sal Da Vinci, Pupo, Michele Zarrillo, Orietta Berti, Serena Brancale, Delia, Ermal Meta, Alessandro Greco, I Gemelli di Guidonia e tanti altri protagonisti della musica e dello spettacolo.

Paolo Brosio ha offerto una dettagliata e sentita narrazione da alcuni dei luoghi simbolo di culto di Assisi.