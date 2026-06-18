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Concerto per l’Italia 2025 – Rai5

Redazione
di Redazione
Concerto per l'Italia

Rai Cultura propone giovedì 18 giugno 2026 alle ore 21.20 su Rai5 il “Concerto per l’Italia”, l’evento estivo del Chigiana International Festival & Summer Academy tenutosi a Siena nel 2025 in Piazza del Campo.

Protagonisti della serata l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, il Maestro James Conlon, la pianista Lilya Zilberstein.

Il programma musicale della serata propone il Concerto per pianoforte n. 2 in do minore op. 18 di Sergej Rachmaninov, la Cuban Overture di George Gershwin, le Symphonic Dances from West Side Story di Leonard Bernstein.

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