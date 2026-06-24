“Diabolik – Ginko all’attacco!” – Rai Movie – Trama

Su Rai Movie mercoledì 24 giugno 2026 alle ore 21.10 il film dei Manetti Bros dal titolo “Diabolik – Ginko all’attacco!”.
Diabolik – Ginko all’attacco! – La trama
Un piano apparentemente perfetto per Diabolik ed Eva Kant. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame.
Tradita dal re del terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all’ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik.
Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l’arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg…
Il cast
Nel cast Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice, Linda Caridi, Pier Giorgio Bellocchio, Ester Pantano, Andrea Roncato, Amanda Campana, Urbano Barberini, Giacomo Giorgio, Simone Leonardi, Pierangelo Menci, Marco Bonadei, G-Max, Gustavo Frigerio.