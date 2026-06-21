“Elsbeth” 3 – La trama degli episodi del 21 giugno – Rai2

“Labirinto stregato” e “Giustizia poetica” sono i titoli dei due episodi in onda su Rai2 domenica 21 giugno 2026 alle ore 21.00 della terza stagione della serie “Elsbeth”.
Carrie Preston interpreta l’avvocata anticonformista Elsbeth Tasci che si è trasferita a New York dopo una brillante carriera a Chicago.
Elsbeth mette a frutto il suo singolare punto di vista per aiutare la polizia di New York ad incastrare pericolosi criminali.
Elsbeth – La trama degli episodi 4 e 5
Labirinto stregato
Durante la notte di Halloween, Elsbeth deve distinguere il dolcetto dallo scherzetto, quando nel sobborgo di Sleepy Hollow una rivalità tra vicine di casa raggiunge un macabro culmine.
Nel frattempo, il Capitano Wagner fa una spaventosa scoperta su sua figlia.
Giustizia poetica
Dopo che la morte di un donatore scuote il mondo dell’arte no profit di New York, Elsbeth si interroga sul comportamento dell’amico della vittima, Gary, fondatore di un’importante rivista letteraria.
L’incontro di Elsbeth con la sua vecchia amica Marissa Gold, che lavora come responsabile della campagna elettorale di un candidato sindaco, sarà portatore di importanti novità.
Nel cast Carrie Preston, Carra Patterson, Wendell Pierce.