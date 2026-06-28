“Elsbeth” 3 – La trama degli episodi del 28 giugno – Rai2

“Il bunker” e “Dieci piccole suore” sono i titoli dei due episodi in onda su Rai2 domenica 28 giugno 2026 alle ore 21.00 della terza stagione della serie “Elsbeth”.
Carrie Preston interpreta l’avvocata anticonformista Elsbeth Tasci che si è trasferita a New York dopo una brillante carriera a Chicago.
Elsbeth mette a frutto il suo singolare punto di vista per aiutare la polizia di New York ad incastrare pericolosi criminali.
Elsbeth – La trama degli episodi 6 e 7
Il bunker
Un manager scompare nel rifugio antiatomico di un miliardario. Durante le indagini Elsbeth scopre il labile confine tra sicurezza e paranoia.
Nel frattempo, Elsbeth incontra Winnie, la vedova del defunto giudice Crawford.
Dieci piccole suore
Una pop star acquista un convento in rovina e il luogo divino si trasforma in una scena del crimine.
Mentre Elsbeth affronta la Madre di tutte le suore, Teddy scava nel passato di Alec Bloom.
Nel cast Carrie Preston, Carra Patterson, Wendell Pierce.