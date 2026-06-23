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“Gigi e Vanessa – Insieme” – Gli ospiti della seconda puntata – Canale 5

Redazione
di Redazione
Gigi e Vanessa - Insieme

Su Canale 5, martedì 23 giugno 2026 in prima serata, va in onda la seconda puntata di “Gigi e Vanessa – Insieme”.

Il varietà, unendo persone, linguaggi e stili diversi, coinvolge il pubblico in una serata ricca di canzoni, risate e sorprese.

Sul palco, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada sono accompagnati da una grande Orchestra per dar vita a esibizioni musicali, momenti di leggerezza e racconti di vita condivisi con ospiti del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo.

Gli ospiti

Gli ospiti della seconda puntata sono: Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Andrea Pucci, Sal Da Vinci, Gigi Finizio, Noemi, Ale e Franz, Pier Francesco Favino, Biagio Antonacci.

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