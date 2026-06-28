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“Hitch – Lui sì che capisce le donne” – Film – Italia 1

Redazione
di Redazione
Hitch – Lui sì che capisce le donne

Su Italia 1, domenica 28 giugno 2026 in prima serata , va in onda il film diretto da Andy Tennant dal titolo “Hitch – Lui sì che capisce le donne“, con Will Smith.

Hitch – Lui sì che capisce le donne – La trama

Alex Hitchens, detto Hitch, è un esperto in relazioni amorose che aiuta uomini timidi e insicuri a conquistare la donna dei loro sogni.

Il suo metodo funziona sempre… finché non incontra Sara Melas, una brillante e diffidente giornalista che sembra immune al suo fascino.

Mentre Hitch cerca di guidare il maldestro Albert nella conquista della bellissima Allegra Cole, dovrà fare i conti con i propri sentimenti e con una verità imprevista: anche chi sa tutto sull’amore può rimanerne spiazzato..

Il cast

Nel cast Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, Amber Valletta, Julie Ann Emery, Adam Arkin.

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