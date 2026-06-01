“I Volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum” – Rai1

In occasione della Festa della Repubblica Italiana, su Rai1 martedì 2 giugno 2026 in prima serata va in onda “I Volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum“, una grande celebrazione istituzionale, in diretta da Piazza del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato e di numerose personalità rappresentative del mondo della cultura, dell’arte, dello sport e delle istituzioni.

Ottant’anni di memoria, cultura e futuro condivisi e ripercorsi attraverso musica, immagini, parole e testimonianze di artisti e personalità di primo piano.

Durante la serata saliranno sul palco numerosi personaggi molto amati dal pubblico, tra i quali (in ordine alfabetico): i cantanti Annalisa, Luca Barbarossa, Cecilia Bartoli, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi; gli attori Cesare Bocci, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Marta Gastini, Flavio Insinna, Massimo Popolizio, Carlo Verdone, Luca Zingaretti; gli sportivi Giuseppe Bergomi, Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Abdon Pamich, Bebe Vio; i musicisti Paolo Fresu, Danilo Rea.

Roberto Bolle per l’occasione sarà protagonista di una esibizione speciale.

Il Maestro Leonardo De Amicis dirigerà l’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori e i cori Laudate Dominum e Jubilus Ensemble.

La voce narrante dei filmati è quella di Francesco Pannofino.