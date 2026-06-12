Il balletto “Sogno di una notte di mezza estate” su Rai5

Rai Cultura propone, sabato 13 giugno 2026 alle ore 8.35 su Rai5, “Sogno di una notte di mezza estate“, balletto in due atti tratto dall’omonima commedia di William Shakespeare.
Musica di Felix Mendelssohn-Bartholdy, coreografia di George Balanchine ripresa da Patricia Neary, Sara Leland e Nanette Glushak.
Lo spettacolo è andato in scena al Teatro alla Scala di Milano nella Stagione 2006/20007.
Sul podio dell’Orchestra del Teatro alla Scala il Maestro Nir Kabaretti.
Le scene e i costumi sono di Luisa Spinatelli.
Sul palcoscenico Alessandra Ferri nel ruolo di Titania, Roberto Bolle in quello di Oberon, Massimo Murru nei panni del Cavaliere di Titania, Riccardo Massimi in quelli di Puck, Sabrina Brazzo nel ruolo di Ippolita, Matteo Buongiorno in quello di Teseo, Camillo Di Pompo nei panni di Bottom, Sophie Sarrote in quelli di Una farfalla.
Corpo di Ballo del Teatro alla Scala diretto da Frédéric Olivieri.
Con la partecipazione degli Allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala.
La regia televisiva è di Tina Protasoni.