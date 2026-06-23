“Il bambino nascosto”, un film con Silvio Orlando – Rai5

Su Rai5 martedì 23 giugno 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Roberto Andò dal titolo “Il bambino nascosto”, con Silvio Orlando.

Il film è liberamente tratto dall’omonimo libro di Roberto Andò.

Il bambino nascosto – La trama

Gabriele Santoro vive in un quartiere popolare di Napoli ed è titolare della cattedra di pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella.

Una mattina, mentre sta radendosi la barba, il postino suona al citofono per avvertirlo che c’è un pacco, lui apre la porta e, prima di accoglierlo, corre a lavarsi la faccia.

In quel breve lasso di tempo, un bambino di dieci anni si insinua nel suo appartamento e vi si nasconde.

“Il maestro”– così lo chiamano nel quartiere – se ne accorgerà solo a tarda sera. Quando accade, riconoscerà nell’intruso, Ciro, un bambino che abita con i genitori e con i fratelli nell’attico del suo stesso palazzo. Interrogato sul perché della sua fuga Ciro non parla.

Scoprirà presto che il bambino è figlio di un camorrista.

Il cast

Nel cast Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi, Lino Musella, Imma Villa, Sasà Striano, Tonino Taiuti, Martina Lampugnani, Alfonso Postiglione, Claudio Di Palma, Sergio Basile Vincenzo, Enzo Casertano, Francesco Di Leva, Gianfelice Imparato, Roberto Herlitzka.