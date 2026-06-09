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“Il matrimonio del mio migliore amico” – Rai1

Redazione
di Redazione
Il matrimonio del mio migliore amico

Su Rai1 martedì 9 giugno 2026 in prima serata va in onda il film di P.J. Hogan dal titolo “Il matrimonio del mio migliore amico”, con Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz.

Il matrimonio del mio migliore amico – La trama

Julianne e Michael sono amici da sempre e hanno stretto un patto: se a 28 anni saranno ancora single si sposeranno.

Ma quando lui annuncia il matrimonio con la giovane Kimmy, Julianne capisce di essere innamorata di lui e decide di mandare all’aria le nozze.

Da qui prende il via una sofisticata guerra sentimentale fatta di equivoci, colpi bassi e dichiarazioni mancate.

Nel cast Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz, Rupert Everett, Philip Bosco, Carrie Preston, Rachel Griffiths.

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