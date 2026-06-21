“Il mistero della casa del tempo” – Rai Movie – La trama e il cast

“Il mistero della casa del tempo” è il titolo del film di Eli Roth in onda su Rai Movie domenica 21 giugno 2026 in prima serata.

Il mistero della casa del tempo – La trama

Lewis Barnavelt è un ragazzino di 10 anni che si trasferisce a vivere nella casa vecchia e scricchiolante dell’eccentrico zio Jonathan.

In questa strana dimora si nasconde un mondo segreto ricco di magie, misteri, streghe e stregoni che si rivelerà quando Lewis scoprirà che suo zio e la sua migliore amica, Mrs Zimmerman, sono due potenti maghi che lo coinvolgeranno in una missione segreta: scoprire l’origine e il significato del ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte nei muri di casa…

Il cast

Nel cast Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Renée Elise Goldsberry, Sunny Suljic, Colleen Camp, Lorenza Izzo, Kyle Maclachlan.