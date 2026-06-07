Il teatro di Mattia Torre su Rai5

Su Rai5 domenica 7 giugno 2026 alle ore 16.03 la pièce teatrale di Mattia Torre “456“, che vede come protagonisti Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri, Giordano Agrusta.

La direzione artistica e la regia sono di Paolo Sorrentino.

È la storia di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle, oltre la quale sente l’ignoto.

Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si lanciano accuse, rabboccano un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima, litigano, pregano, si odiano.

Ognuno dei tre rappresenta per gli altri quanto di più detestabile ci sia al mondo. E tuttavia occorre una tregua, perché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può cambiare il loro futuro.