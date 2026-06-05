“Indian, la grande sfida”, film su Rai Movie

Su Rai Movie venerdì 5 giugno 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Roger Donaldson dal titolo “Indian, la grande sfida“, ispirato alla storia del pilota motociclistico neozelandese Burt Munro.

Indian, la grande sfida – La trama

Burt, ultrasessantenne appassionato di motori e instancabile sognatore, è deciso a stabilire un record di velocità mondiale con la sua motocicletta Indian Scout del 1920.

Armato di una tenacia incrollabile, parte dalla sua casa a Invercargill, in Nuova Zelanda, per raggiungere le distese salate di Bonneville nello Utah, negli Stati Uniti.

Tra difficoltà burocratiche, imprevisti e incontri memorabili, l’uomo affronta la “grande sfida” di inseguire un sogno a cui ha dedicato tutta la vita.

Grazie all’interpretazione di Anthony Hopkins e alla regia di Roger Donaldson, “Indian, la grande sfida” è un tributo a un personaggio che ha lasciato un segno nel mondo del motociclismo.

Nel cast anche Chris Lawford, Annie Whittle.