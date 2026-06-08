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“Io, Daniel Blake”, il film di Ken Loach su Rai5

Redazione
di Redazione
Io, Daniel Blake

Su Rai5 lunedì 8 giugno 2026 alle ore 23.34 va in onda il film di Ken Loach dal titolo “Io, Daniel Blake”.

Io, Daniel Blake – La trama

Il cinquantanovenne Daniel Blake di Newcastle fa il falegname da sempre. A seguito di una grave crisi cardiaca, per la prima volta ha bisogno dell’aiuto dello Stato. In attesa dell’indennità di malattia, deve comunque trovarsi un lavoro.

Daniel, durante una delle sue visite al centro per l’impiego, conosce Katie, madre single con due bambini piccoli, Daisy e Dylan.

Daniel e Katie diventano amici e cercano di aiutarsi.

Il cast

Nel cast Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, Briana Shann, Kate Runner, Sharon Percy, Kema Sikazwe

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