“La regola del silenzio” – La trama del film

Su Rai Movie mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di e con Robert Redford dal titolo “La regola del silenzio”.

La regola del silenzio – La trama

Jim Grant è un avvocato e un padre single che cresce la figlia nei sobborghi di Albany, NY.

Questa tranquilla esistenza viene sconvolta quando un giovane reporter, Ben Shepard, svela la sua vera identità: un pacifista radicale che negli anni ’70 manifestava contro la guerra ed è tuttora ricercato per omicidio.

Grant è costretto a darsi alla fuga. È al centro di una gigantesca caccia all’uomo e l’FBI è sulle sue tracce. Ma deve anche riuscire a trovare l’unica persona in grado di scagionarlo.

Ne cast Robert Redford, Shia LaBeouf, Julie Christie, Sam Elliott, Brendan Gleeson, Terrence Howard, Richard Jenkins, Anna Kendrick, Brit Marling, Stanley Tucci, Nick Nolte, Chris Cooper, Susan Sarandon.