“La sottile linea della vendetta”, miniserie su Rai2

Su Rai2 mercoledì 10 e giovedì 11 giugno 2026 in prima serata va in onda la miniserie francese “La sottile linea della vendetta”, liberamente tratta dalla serie turca “Sahsiyet”, vincitrice di un “Emmy Award”.
La regia è di Arnaud Malherbe.
La sottile linea della vendetta – La trama
Esther Lefèvre, che ha lavorato in un tribunale come cancelliera, si gode la sua tranquilla pensione finché non scopre di avere il morbo di Alzheimer.
Quando vuoti e dimenticanze cominciano a cambiare la sua vita, dal passato riaffiorano anche alcuni ricordi sepolti che la spingono a indagare sulle tracce di fatti quasi dimenticati.
Esther inizia così a consultare i suoi archivi giudiziari dai quali estrae una lista di criminali che in passato sono riusciti a sfuggire alla giustizia per cavilli o mancanza di prove. Non ha molto tempo, deve agire prima di perdere completamente la memoria.