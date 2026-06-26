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“Lontano da qui”, la trama del film – Rai Movie

Redazione
di Redazione
Lontano da qui

Lontano da qui” è il titolo del film di Lisa Colangelo in onda venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21.10 su Rai Movie.

Lontano da qui – La trama

Lisa è una maestra d’asilo di Staten Island che frequenta un corso di poesia, sua grande passione, che a poco a poco la sta allontanando dal marito e dai figli.

Un giorno Lisa rimane incantata dal talento innato di un suo giovane allievo di 5 anni, Jimmy, capace di comporre con incredibile disinvoltura le poesie che lei ha sempre sognato di scrivere.

Lisa decide così di coltivare il talento del bambino, trascurato dalla famiglia, e di proteggerlo dall’indifferenza della società.

Il cast

Nel cast Maggie Gyllenhaal, Gael García Bernal, Parker Sevak, Anna Barynishikov, Rosa Salazar, Michael Chernus, Ajay Naidu, Samrat Chakrabarti.

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