HomeTelevisione"Mi presenti i tuoi?" - La trama e il cast del film...
Televisione

“Mi presenti i tuoi?” – La trama e il cast del film con Robert De Niro e Dustin Hoffman – Italia 1

Redazione
di Redazione
Mi presenti i tuoi?

Mi presenti i tuoi?” è il titolo del film in onda su Italia 1 martedì 23 giugno 2026 in prima serata.

Il film, diretto da Jay Roach, è il sequel di “Ti presento i miei”.

Mi presenti i tuoi? – La trama

Greg è finalmente sul punto di sposare Pam, ma prima deve presentare i suoi genitori, Bernie e Roz, che vivono a Miami, ai futuri suoceri, Jack e Dina.

Greg, insieme a Pam, va a Long Island per prendere i suoceri, con il nipotino Jack e Sfigatto, e partire in aereo per andare a far visita ai genitori. Ma il suocero arriva con un enorme caravan e pianifica il viaggio via terra per Miami.

Durante il viaggio Jack dichiara a Greg di volere osservare e giudicare i consuoceri per decidere se Greg può entrare nella sua famiglia.

Il cast

Nel cast Robert De Niro, Barbara Streisand, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Blythe Danner.

Mostre

Giovanni Korompay, mostra alla Wolfsoniana di Genova

Nel 1922 Giovanni Korompay (Venezia, 1904 – Rovereto, 1988) ha 18 anni e frequenta a Venezia l’Accademia di Belle Arti. Quell’anno Marinetti è di...
Read more

La Sardegna nelle fotografie di Jean Dieuzaide in mostra a Nuoro

“YAN, 1956. Jean Dieuzaide e il suo viaggio in Sardegna”
Read more
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE