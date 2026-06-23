“Mi presenti i tuoi?” – La trama e il cast del film con Robert De Niro e Dustin Hoffman – Italia 1

“Mi presenti i tuoi?” è il titolo del film in onda su Italia 1 martedì 23 giugno 2026 in prima serata.

Il film, diretto da Jay Roach, è il sequel di “Ti presento i miei”.

Mi presenti i tuoi? – La trama

Greg è finalmente sul punto di sposare Pam, ma prima deve presentare i suoi genitori, Bernie e Roz, che vivono a Miami, ai futuri suoceri, Jack e Dina.

Greg, insieme a Pam, va a Long Island per prendere i suoceri, con il nipotino Jack e Sfigatto, e partire in aereo per andare a far visita ai genitori. Ma il suocero arriva con un enorme caravan e pianifica il viaggio via terra per Miami.

Durante il viaggio Jack dichiara a Greg di volere osservare e giudicare i consuoceri per decidere se Greg può entrare nella sua famiglia.

Il cast

Nel cast Robert De Niro, Barbara Streisand, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Blythe Danner.