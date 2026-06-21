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“My Spy – La città eterna” – Film – Trama – Italia 1

Redazione
di Redazione
My spy - La città eterna

Su Italia 1, domenica 21 giugno 2026 in prima serata, va in onda “My Spy – La città eterna“, action comedy diretta da Peter Segal, sequel del fortunato “My Spy”.

My Spy – La città eterna – La trama

JJ conduce ormai una tranquilla vita da scrivania alla CIA e cerca di essere un buon padre per Sophie.

Quando la ragazza parte per un viaggio scolastico in Italia con il coro della scuola, JJ decide di accompagnarla.

Quella che sembra una semplice gita si trasforma però in una pericolosa missione tra Roma, Venezia e il Vaticano, dove i due si ritrovano coinvolti in un complotto internazionale.

Nel cast Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal, Ken Jeong, Anna Faris, Craig Robinson, Flula Borg.

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