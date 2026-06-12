“Noi”, la serie tv con Lino Guanciale – Rai2

Su Rai2 venerdì 12 giugno 2026 alle ore 21.20 viene proposta la serie tv “Noi“, con i primi due episodi: “Il gioco della vita” e “I fantastici 3“.

La regia è di Luca Ribuoli.

È la storia della famiglia Peirò attraverso i decenni: da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli ‘80 affronta la sfida di crescere tre figli, fino ai nostri giorni in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità.

Noi – La trama

Tutto ha inizio nel 1984, a Torino.

È il compleanno di Pietro. Rebecca, che aspetta tre gemelli, comincia ad avere le doglie.

È un parto difficile, uno dei gemelli non ce la fa, e Pietro, che ha promesso a se stesso e a sua moglie che da quell’ospedale usciranno con tre bambini, prende la decisione che cambierà il corso delle loro vite: adottare Daniele, un neonato nero, che qualcuno ha abbandonato fuori da una caserma dei pompieri.

Il cast

Nel cast Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone, Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Jason Derek Prempeh, Isabel Fatim Ba, Sofia Bendaud, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano, Massimo Wertmüller.