“Noi”, seconda puntata della serie tv con Lino Guanciale e Aurora Ruffino – Rai2

Su Rai2, venerdì 19 giugno 2026 alle ore 21.20, altri due episodi della serie tv “Noi“: “Il Fiume nel passato” e “Campioni del mondo“.

La regia è di Luca Ribuoli.

È la storia della famiglia Peirò attraverso i decenni: da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli ‘80 affronta la sfida di crescere tre figli, fino ai nostri giorni in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità.

Noi – Anticipazioni della seconda puntata

Nel passato, ritroviamo la famiglia Peirò qualche anno più tardi. I ragazzi adesso hanno 8 anni: Claudio e Daniele non vanno molto d’accordo e Cate mostra già i primi problemi di peso.

Tenere insieme quella numerosa famiglia non è semplice, né per Rebecca né per Pietro. E allora un bagno al fiume tutti insieme in una torrida domenica estiva sembra essere l’occasione per ritrovare un po’ di serenità, o quasi…

Nel presente, la conoscenza tra Cate e Teo si fa più stretta e lei inizia a capire che dietro quell’uomo allegro e sensibile che riesce a farla ridere c’è anche molto dolore…

Il cast

Nel cast Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone, Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Jason Derek Prempeh, Isabel Fatim Ba, Sofia Bendaud, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano, Massimo Wertmüller.