“Noi”, terza puntata della serie tv con Lino Guanciale e Aurora Ruffino – Rai2

Su Rai2, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21.20, altri due episodi della serie tv “Noi“: “Fratelli” e “Buon Natale“.

La regia è di Luca Ribuoli.

È la storia della famiglia Peirò attraverso i decenni: da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli ‘80 affronta la sfida di crescere tre figli, fino ai nostri giorni in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità.

Noi – Anticipazioni della terza puntata

Fratelli

Nel passato, Pietro e Rebecca sono alle prese con i tre figli, ormai adolescenti. Claudio e Daniele sono in perenne conflitto fra di loro, Cate invece combatte con il peso e tutte le sue insicurezze.

Rebecca ha la possibilità di tornare a cantare grazie ad un vecchio amico, Orso, che la invita a fare un provino: rimettersi in gioco dopo tutti questi anni non è facile e avrebbe bisogno del supporto di Pietro, ma lui sembra soffrire questa sua decisione.

Nel presente Claudio, alle prove, fatica ancora ad entrare nella parte. C’è qualcosa che lo blocca, che gli impedisce di lasciarsi andare. Chiara lo capisce e cerca di aiutarlo a tirar fuori le proprie emozioni per poterle poi portare sul palco.

Buon Natale

Natale del 1993. La famiglia Peirò è in partenza per la montagna: come ogni anno il Natale si festeggia con i genitori di Rebecca. Ma quest’anno un guasto all’auto li blocca in mezzo al nulla e li costringe a rifugiarsi in una piccola baita…

Anche nel presente è Natale. Quest’anno al cenone, oltre a tutta la famiglia, ci saranno anche Mimmo e Chiara, la nuova “quasi fidanzata” di Claudio…

Il cast

Nel cast Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone, Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Jason Derek Prempeh, Isabel Fatim Ba, Sofia Bendaud, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano, Massimo Wertmüller.