“Passione ribelle” – La trama – Rai Movie

Su Rai Movie lunedì 8 giugno 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Billy Bob Thornton dal titolo “Passione ribelle”, con Matt Damon e Penelope Cruz.

Il film è tratto dal romanzo di Cormac McCarthy “Cavalli selvaggi”.

Passione ribelle – La trama

Nel secondo dopoguerra il giovane John, che ha la vocazione del cowboy, è costretto a lasciare il ranch di famiglia, che sua madre ha venduto prima di andare in Messico con l’amico Lacey.

Oltre il confine, s’innamora di una ragazza, ma non è che l’inizio di una faticosa spirale di disavventure.

Nel cast Matt Damon, Henry Thomas, Penelope Cruz, Lucas Black, Míriam Colón, Ruben Blades.