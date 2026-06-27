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“Piedone l’africano” e “Pane e olio”, su Rai3 omaggio a Bud Spencer

Redazione
di Redazione
Bud Spencer, Pane e olio

Rai3 rende omaggio al popolare attore italiano Bud Spencer, nel giorno del decimo anniversario della scomparsa, proponendo sabato 27 giugno 2026 a partire dalle ore 21.30 i film “Piedone l’africano” diretto da Steno e, a seguire, “Pane e olio” di Giampaolo Sodano.

Piedone l’africano – La trama

A Napoli un poliziotto sudafricano, che aveva contattato il Commissario Rizzo per fornirgli importanti informazioni, viene ucciso.

Il Commissario, detto “Piedone”, intenzionato a chiarire la faccenda, lascia Napoli per raggiungere Johannesburg.

Il Commissario scoprirà ben presto di avere a che fare con un traffico mondiale di diamanti e di eroina.

Nel cast Bud Spencer, Enzo Cannavale, Werner Pochath, Joe Stewardson, Dagmar Lassander.

Pane e Olio – La trama

Jenny è una scrittrice che viene improvvisamente colpita da una malattia. Questa situazione drammatica porterà la donna a riscoprire immagini e situazioni della propria infanzia.

Decisa a riprendere il filo della sua vita, Jenny parte per i luoghi delle sue origini.

Nel cast oltre a Bud Spencer, Mascia Musy, Tullio Solenghi, Elisa Serpietri, Shania Sargentoni.

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