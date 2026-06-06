“Promises”, un film con Pierfrancesco Favino – Rai Movie

Rai Movie propone sabato 6 giungo 2026 alle ore 21.10 il film di Amanda Sther dal titolo “Promises”, con Pierfrancesco Favino.

Promises – La trama

Sandro è un commerciante di libri antichi, per metà italiano e per metà inglese, che vive a Londra con la moglie Bianca e la figlia Penelope.

Una sera, a una festa, incontra Laura, una gallerista d’arte, e tra i due c’è un colpo di fulmine. Ma anche lei è impegnata: è in procinto di sposarsi.

Tutti e due cercano di resistere a quella che sembra un’attrazione fatale…

Nel cast Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno, Kris Marshall, Cara Theobold, Deepak Verma, Leon Hesby, Ginnie Watson.