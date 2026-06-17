“Providence Falls” – Serie in due serate – Rai2

Rai2 propone, mercoledì 17 e giovedì 18 giugno 2026 in prima serata, la miniserie diretta da Lucie Guest e Siobhan Devine dal titolo “Providence Falls”.

Irlanda, 1844. Liam si innamora di Cora, una giovane donna aristocratica.

Quando l’amore sconvolge i piani della loro vita, gli angeli mandano Liam nell’Oregon dei giorni nostri per assicurarsi che Cora sposi un altro uomo.

Nel tempo presente Liam e Cora sono due colleghi di polizia e l’uomo, l’unico che conservi memoria della vita precedente, si trova a lottare con i suoi sentimenti che sono rimasti gli stessi.

Nel cast Lachlan Quarmby, Katie Stevens, Evan Roderick Anderson, Matty Finochio.