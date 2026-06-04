Purchè finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua – Rai1

Per il ciclo “Purchè finisca bene”, giovedì 4 giugno 2026 in prima serata va in onda su Rai1 il film commedia “Diversi come due gocce d’acqua“.
La regia è di Luca Lucini.
Purchè finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua – La trama
Gaetano, giovane rampollo di nobile famiglia partenopea, è in procinto di partire per Francoforte dove lo attende un prestigioso lavoro deciso da suo padre Giorgio, convinto di sapere quale sia il bene del ragazzo, che non riesce a opporsi.
Ma, quasi ad assecondare un desiderio inconscio, un incidente compromette la partenza del ragazzo: Gaetano investe la bella Sharon, di umile estrazione ma di carattere deciso, e si trova così costretto a soddisfare le sue richieste per non far scoprire a suo padre che guaio ha combinato.
Nel cast Alessio Lapice, Chiara Celotto, Thomas Trabacchi, Susy Del Giudice, Monica Nappo, Giovanni Esposito, Gianluca Di Gennaro, Raiz, Rosalia Porcaro, Raffaele Esposito, Domenico Pinelli.