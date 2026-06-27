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“Scomparsa nella Death Valley” – Rai2

Redazione
di Redazione
Scomparsa nella Death Valley

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, su Rai2 sabato 27 giugno 2026 in prima serata va in onda il film di Kaila York dal titolo “Scomparsa nella Death Valley”.

Scomparsa nella Death Valley – La trama

Durante un viaggio attraverso la desolata “Valle della Morte”, in California, l’automobile di una famiglia si ferma per un guasto e la figlia adolescente della coppia scompare misteriosamente.

Mentre lo sceriffo e gli abitanti della più vicina cittadina aiutano i genitori nel tentativo di ritrovarla, qualcuno che vive nei dintorni nasconde un terribile e doloroso segreto.

Il cast

Nel cast Aryè Campos, Matthew Pohlkamp, Ava Bianchi, Katherine Joan.

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