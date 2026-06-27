“Scomparsa nella Death Valley”, un thriller su Rai2

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, su Rai2 sabato 27 giugno 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Kaila York dal titolo “Scomparsa nella Death Valley”.
Scomparsa nella Death Valley – La trama
Durante un viaggio attraverso la desolata “Valle della Morte”, in California, l’automobile di una famiglia si ferma per un guasto e la figlia adolescente della coppia scompare misteriosamente.
Mentre lo sceriffo e gli abitanti della più vicina cittadina aiutano i genitori nel tentativo di ritrovarla, qualcuno che vive nei dintorni nasconde un terribile e doloroso segreto.
Il cast
Nel cast Aryè Campos, Matthew Pohlkamp, Ava Bianchi, Katherine Joan.