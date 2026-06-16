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Su Canale 5 “Gigi e Vanessa – Insieme” – Gli ospiti

Redazione
di Redazione
Gigi e Vanessa - Insieme

Su Canale 5 Gigi e Vanessa – Insieme”, spettacolo in tre puntate con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Gigi e Vanessa – Insieme” è un varietà che, unendo persone, linguaggi e stili diversi, coinvolge il pubblico in serate ricche di canzoni, risate e sorprese.

Sul palco, Gigi e Vanessa sono accompagnati da una grande Orchestra per dar vita a esibizioni musicali, momenti di leggerezza e racconti di vita condivisi con ospiti del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo.

Ospiti della prima puntata, in onda mercoledì 16 giugno 2026 in prima serata, Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Emma, Giorgio Panariello, Francesco Cicchella, Claudio Santamaria, Stash, Eros Ramazzotti.

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