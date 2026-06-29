Su Canale 5 “Gigi e Vanessa – Insieme” – Terza puntata – Gli ospiti

Su Canale 5, lunedì 29 giugno 2026 in prima serata, va in onda la terza puntata di “Gigi e Vanessa – Insieme”.

Il varietà, unendo persone, linguaggi e stili diversi, coinvolge il pubblico in una serata ricca di canzoni, risate e sorprese.

Sul palco, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada sono accompagnati da una grande Orchestra per dar vita a esibizioni musicali, momenti di leggerezza e racconti di vita condivisi con ospiti del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo.

Gli ospiti

Gli ospiti della terza e ultima puntata sono: Max Giusti, Claudio Bisio, Geolier, Pio e Amedeo, Mahmood e Alessandra Amoroso, Gianluca Capozzi, Gianni Fiorellino, Ivan Granatino, Mavi, Rosario Miraggio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Ste.