Su Canale 5 “I Cesaroni – Il ritorno”, ultima puntata

Su Canale 5, lunedì 1 giugno 2026, in prima serata, va in onda, con due episodi, l’ultima puntata della serie “I Cesaroni – Il ritorno“, diretta e interpretata da Claudio Amendola.
I Cesaroni – Il ritorno – La trama
Virginia, avendo scoperto il segreto di Marco, decide di allontanarsi per qualche giorno, accettando uno stage proposto dallo chef Luganelli.
La sua assenza preoccupa Giulio, che capisce subito che c’è qualcosa che non va.
Nel frattempo Giulio, oltre alle difficoltà familiari, deve affrontare anche seri problemi legati alla bottiglieria.
Walter raggiunge Virginia per scusarsi delle bugie che le ha raccontato.
E Marco cosa pensa di fare?
Il cast
Nel cast Claudio Amendola, Elda Alvigini, Ludovico Fremont, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Pietro Serpi, Valentina Bivona, Maurizio Mattioli, Ricky Memphis, Lucia Ocone, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Paolo Bonolis, Fabio Rovazzi.