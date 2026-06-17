Su Canale 5 il film “Book Club – Il capitolo successivo” – La trama e il cast

Mercoledì 17 giugno 2026 in prima serata su Canale 5 va in onda il film diretto da Bill Holderman dal titolo “Book Club – Il capitolo successivo“, il sequel di Book Club.

Book Club – Il capitolo successivo – La trama

Diane, Vivian, Sharon e Carol partono per l’Italia per realizzare il viaggio che hanno sempre sognato.

Tra imprevisti, incontri inaspettati e momenti indimenticabili, le quattro amiche vivranno un’esperienza che le porterà a riscoprire se stesse e a rafforzare il loro legame.

Il cast

Nel cast Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia, Don Johnson, Craig T. Nelson, Giancarlo Giannini.