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Su Italia 1 il film “Sulle ali dell’avventura” – Trama e cast

Redazione
di Redazione
Sulle ali dell’avventura

Su Italia 1 sabato 20 giugno 2026 in prima serata arriva il film “Sulle ali dell’avventura“, diretto da Nicolas Vanier.

Sulle ali dell’avventura – La trama

Christian, uno scienziato visionario, studia oche selvatiche.

Per suo figlio, un adolescente ossessionato dai videogiochi, l’idea di trascorrere le vacanze con suo padre nel deserto rappresenta un incubo.

Tuttavia, padre e figlio si riavvicineranno per realizzare un progetto folle: salvare una specie in via di estinzione grazie all’aeroplano ultraleggero di Cristian.

Partono così per un viaggio avventuroso e incredibilmente emozionante.

Il cast

Nel cast Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez, Lilou Fogli, Frédéric Saurel, Grégori Baquet, Dominique Pinon, Philippe Magnan, Ariane Pirié.

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