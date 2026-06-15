Su Rai Movie il film “Vento di passioni”

“Vento di passioni” è il titolo del film di Edward Zwick, con Brad Pitt e Anthony Hopkins, in onda in prima serata lunedì 15 giugno 2026 su Rai Movie.

Il film è tratto da un romanzo di Jim Harrison e racconta la vite del colonnello Ludlow e quelle dei suoi tre figli.

Vento di passioni – La trama

Dopo essersi ritirato dall’esercito, il colonnello Ludlow va a vivere tra le montagne del Montana. Qui, isolato dal mondo e rimasto solo a causa dell’abbandono della moglie, si dedica esclusivamente all’allevamento del bestiame e alla crescita dei suoi tre figli: Alfred, Tristan e Samuel.

Samuel è il più piccolo dei tre ed è fidanzato con una bellissima donna che sconvolgerà presto gli equilibri della famiglia. I due trascorrono poco tempo insieme perché lo scoppio della guerra spinge Samuel ad arruolarsi come volontario. Tristan e Alfred non vogliono lasciare il fratello da solo e decidono di seguirlo.

Il cast

Nel cast Anthony Hopkins, Brad Pitt, Aidan Quinn, Julia Ormond, Henry Thomas, Karina Lombard, Gordon Tootoosis, Kenneth Welsh, Robert Wisden, Sam Sarkar, Christina Pickles, John Novak, Tantoo Cardinal, Paul Desmond, Bill Dow.