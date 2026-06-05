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Su Rai1 serata dedicata a Pino Daniele – Gli ospiti

Redazione
di Redazione
Pino Daniele

Su Rai1 sabato 6 giugno 2026 in prima serata viene riproposto “Pino è – Il viaggio del Musicante”, evento in memoria di Pino Daniele tenutosi in Piazza del Plebiscito a Napoli.

La conduzione dello spettacolo è stata affidata a Carlo Conti e Fiorella Mannoia.

Una grande festa con tanti ospiti, artisti, musicisti, amici e colleghi per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana.

Tra racconti, aneddoti, omaggi e ovviamente tanta musica, viene ripercorsa la vita e la carriera di Pino Daniele, ricca di canzoni che hanno segnato intere generazioni. 

Gli ospiti

Numerosi gli ospiti che hanno inteso rendere omaggio al grande artista: Elisa, Giorgia, Emma, Elodie, Geolier, Mahmood, Salmo, Giuliano Sangiorgi, Francesco De Gregori, Diodato, Irama, Noemi, The Kolors, Serena Brancale, Raf, Ron, Rocco Hunt, Clementino, Alex Britti, Enzo Avitabile, Alessandro Siani, Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Rosario Jermano, Tullio De Piscopo.

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