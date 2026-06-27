Su Rai3 omaggio a Bud Spencer con i film “Piedone l’africano” e “Pane e olio”

Rai3 rende omaggio al popolare attore italiano Bud Spencer, nel giorno del decimo anniversario della scomparsa, proponendo sabato 27 giugno 2026 a partire dalle ore 21.30 i film “Piedone l’africano” diretto da Steno e, a seguire, “Pane e olio” di Giampaolo Sodano.
Piedone l’africano – La trama
A Napoli un poliziotto sudafricano, che aveva contattato il Commissario Rizzo per fornirgli importanti informazioni, viene ucciso.
Il Commissario, detto “Piedone”, intenzionato a chiarire la faccenda, lascia Napoli per raggiungere Johannesburg.
Il Commissario scoprirà ben presto di avere a che fare con un traffico mondiale di diamanti e di eroina.
Nel cast Bud Spencer, Enzo Cannavale, Werner Pochath, Joe Stewardson, Dagmar Lassander.
Pane e Olio – La trama
Jenny è una scrittrice che viene improvvisamente colpita da una malattia. Questa situazione drammatica porterà la donna a riscoprire immagini e situazioni della propria infanzia.
Decisa a riprendere il filo della sua vita, Jenny parte per i luoghi delle sue origini.
Nel cast oltre a Bud Spencer, Mascia Musy, Tullio Solenghi, Elisa Serpietri, Shania Sargentoni.