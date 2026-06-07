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“The Conspirator”, film su Rai5

Redazione
di Redazione
The Conspirator

Su Rai5 domenica 7 giugno 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Robert Redford dal titolo “The Conspirator”.

The Conspirator – La trama

In seguito all’assassinio di Abramo Lincoln, alcuni uomini e una donna vengono arrestati con l’accusa di aver cospirato per uccidere il Presidente, il Vice presidente e il Segretario di Stato.

Sullo sfondo di un’inquieta Washington nel periodo che segue la Guerra Civile, il ventottenne Fredrick Aiken, valoroso soldato diventato avvocato, accetta di difendere la donna davanti a un tribunale militare.

Nel cast James McAvoy, Robin Wright, Justin Long, Tom Wilkinson, Badge Dale, Kevin Kline, Evan Rachel Wood, Alexis Bledel.

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