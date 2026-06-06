“The Counselor – Il procuratore” – Rai4

Su Rai4 sabato 6 giugno 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Ridley Scott dal titolo “The Counselor – Il procuratore“.
The Counselor – Il procuratore – La trama
Uno stimato avvocato in cerca di guadagni facili decide di entrare nel business della droga convinto di poterne uscire senza conseguenze.
Il suo primo incarico consiste nel trasportare 20 milioni in cocaina dal Messico agli Stati Uniti, ma gli eventi prenderanno presto una piega imprevedibile.
Nel cast Michael Fassbender, Brad Pitt, Javier Bardem, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Rosie Perez, Édgar Ramírez, Bruno Ganz.