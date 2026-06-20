“Ti ripresento i tuoi” – Rai Movie – Trama e cast

“Ti ripresento i tuoi” è il titolo del film di Dany Boon in onda su Rai Movie sabato 20 giugno 2026 alle ore 21.10.
Ti ripresento i tuoi – La trama
Valentin Duquenne è un elegante architetto e designer di mobili molto amato dall’élite parigina.
Nessuno sa che l’uomo non è orfano, come dichiara alla stampa, ma proviene da una famiglia di umili origini del Nord della Francia.
Quando tutti decidono di presentarsi a un evento in suo onore, la sua finta identità è a rischio.
Il cast
Nel cast Dany Boon, Laurence Arné, Line Renaud, Valérie Bonneton, Guy Lecluyse, Pierre Richard.