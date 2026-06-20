HomeTelevisione“Ti ripresento i tuoi” - Rai Movie - Trama e cast
Televisione

“Ti ripresento i tuoi” – Rai Movie – Trama e cast

Redazione
di Redazione
Ti ripresento i tuoi

Ti ripresento i tuoi” è il titolo del film di Dany Boon in onda su Rai Movie sabato 20 giugno 2026 alle ore 21.10.

Ti ripresento i tuoi – La trama

Valentin Duquenne è un elegante architetto e designer di mobili molto amato dall’élite parigina.

Nessuno sa che l’uomo non è orfano, come dichiara alla stampa, ma proviene da una famiglia di umili origini del Nord della Francia.
Quando tutti decidono di presentarsi a un evento in suo onore, la sua finta identità è a rischio.

Il cast

Nel cast Dany Boon, Laurence Arné, Line Renaud, Valérie Bonneton, Guy Lecluyse, Pierre Richard.

Mostre

Giovanni Korompay, mostra alla Wolfsoniana di Genova

Nel 1922 Giovanni Korompay (Venezia, 1904 – Rovereto, 1988) ha 18 anni e frequenta a Venezia l’Accademia di Belle Arti. Quell’anno Marinetti è di...
Read more

La Sardegna nelle fotografie di Jean Dieuzaide in mostra a Nuoro

“YAN, 1956. Jean Dieuzaide e il suo viaggio in Sardegna”
Read more
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE